محايل 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسيؤدى أكثر من 85 ألف طالب وطالبة في محافظة محايل غدا، أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1441هـ / 1442هـ ،عن بعد حيث يسهم في تنفيذ خطة الإدارة لمتابعة سير الاختبارات 367 مشرفاً و مشرفة و450 قائدا وقائدة.وأكد مدير التعليم بمحايل منصور عبد الله آل شريم، ضرورة الاستمرار في تفعيل منصة مدرستي والتأكد من استكمال وإعداد نماذج الاختبارات إلكترونيا والتأكد من مطابقتها لضوابط ومعايير الاختبارات، من حيث المحتوى والصياغة والالتزام بالآلية المعتمدة لأداء الاختبارات، وتصميم جداولها وفق التعاميم الوزارية المُنظمة لذلك، والتأكد من حصول الطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب التعليم المستمر على التعليم الكافي، ومساعدتهم على أداء الاختبارات بالشكل الصحيح ووفق إمكاناتهم واستكمال أعمال الرصد وفق الفترات الزمنية المحددة، وفتح قنوات تواصل عالية ما بين أولياء الأمور والمدارس ومكتب التعليم خلال الفترة القادمة للإجابة على الاستفسارات، والتأكيد على قادة المدارس والمعلمين بالتواجد في المدارس وفق التعاميم والضوابط المنظمة لذلك للإجابة على استفسارات أولياء الأمور والطلاب، وتقديم الدعم ومتابعة متطلبات التعليم الإلكتروني عن بُعد، مشددا على أهمية دور قائد وقائدة المدرسة في تذليل العقبات التي تواجه الطالب أو الطالبة أثناء أداء الاختبارات والتواصل مع أولياء الأمور لدورهم المهم والمحوري في عملية التعليم عن بُعد خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية.ونوقشت عدة محاور مدرجة على جدول أعمال اللقاء شملت آليات ونظم وتعليمات الاختبارات في التعليم عن بُعد، وآلية الاختبارات في المدارس الليلية ومحو الأمية، وآلية الاختبارات في برامج التربية الخاصة .// إنتهى //23:23ت م0122