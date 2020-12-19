الدمام 4 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020توج فريق الاتفاق بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات بعد تغلبه في المباراة النهائية على القادسية بنتيجة 7-4 التي جرت بينهما اليوم، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.قام بتتويج الفريق الفائز، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر، وبحضور مساعد مدير مكتب وزارة الرياضة بالدمام موفق السنيد.يذكر أنها المرة الثالثة التي يحقق فيها الاتفاق لقب الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات بعد عامي 2016 و 2018 ، كما يعد اللقب الثاني هذا الموسم الذي يتوج به الاتفاق بعد فوزه بكأس الاتحاد السعودي.// انتهى //23:23ت م0123