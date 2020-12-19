الأمم المتحدة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في بلدة غالكايو بوسط الصومال.وجدّد غوتيريش، في البيان الصحفي الصادر اليوم، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، التأكيد على التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم شعب وحكومة الصومال في حربهما ضد الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، من أجل بناء بلد مستقر وسلمي ومزدهر، داعياً إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.// انتهى //23:26ت م0124