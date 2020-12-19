أبوظبي 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأشاد صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بعمق العلاقات بين بلاده وجمهورية باكستان الشقيقة، مستذكرا حرص الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - على هذه العلاقات وتطويرها منذ مراحل التأسيس الأولى.جاء ذلك في ختام زيارة معالي وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى دولة الإمارات، التي جرى خلالها بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في عدة مجالات وتطويرها لتتسق مع توجيهات قيادتي البلدين.وتناولت المشاورات المكثفة خلال هذه الزيارة، آليات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، والملف الاقتصادي والاستثماري، وبحث آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق طموحات البلدين.// انتهى //23:29ت م0125