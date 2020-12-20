الأحساء 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأقام ميدان فروسية الأحساء اليوم السباق التاسع للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض ، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الأشواط الثلاثة الأولى 1600 متر ومسافة الشوط الرابع ( الرئيس ) 2000 متر، أما بقية الأشواط فمسافة كل منها 1400 متر.جاءت نتائجها كما يلي : الشوط الأول إنتاج السعودية الخيل التي لم تربح مواليد 2018 فاز بالمركز الأول الفرس ( الحريرية ) لإسطبل سعود الودعاني، وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية الخيل التي لم تربح مواليد 2017 فاز بالمركز الأول الجواد ( شاهر العز ) لإسطبل عبدالكريم الحبيل، وجاء في الشوط الثالث الخيل التي ربحت من ( 1-3 ) عمر 4+ حصل على المركز الأول الجواد ( أمزان الخيل ) لإسطبل يوسف العبداللطيف، فيما جاءت نتائج الشوط الرابع إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد 2017 فقد حصل على الكأس دعم نادي الفروسية للميادين بالرياض الجواد ( مقدام العز ) لإسطبلات حسن البراهيم ، وأما الشوط الخامس إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد 2018 حصل على المركز الأول الجواد ( إذكروني ) لإسطبلات السعدون، وفي الشوط السادس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 4+ فقد حقق المركز الأول ( صافي الجزيرة ) لإسطبلات عبدالكريم الحبيل ، وفي الشوط السابع الخيل العربية الجزيرية عمر 4+ فقد كسب الجواد ( وقاد الخالدية ) لإسطبل مربط براحة الخيل.فيما جاء الشوط الشوط الثامن أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 4+ فاز الفرس ( مزهبة ) لإسطبل الريم بالجائزة التقديرية دعم ميدان الفروسية بالأحساء.// انتهى //00:37ت م0128