جيزان 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسزار وفد من رجال المال والأعمال من مختلف مناطق المملكة منطقة جازان للتعرف على الفرص الواعدة للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة في جولة نظمتها غرفة جازان استمرت ثلاثة أيام .واستعرض الوفد المزايا النسبية والخصائص الطبيعية والعوامل الجاذبة والمشجعة للاستثمار في جازان بمختلف القطاعات الاقتصادية خلال الجولة، التي جاءت بهدف تعزيز الشراكة المستقبلية بين رجال الأعمال بالمملكة بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني سعيًا لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي وتحقيق الأهداف الطموحة ضمن رؤية المملكة 2030 .وشملت الزيارة عددًا من المواقع السياحية والزراعية والصناعية، مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، والعديد من المواقع السياحية بمحافظات المنطقة وعدداً من مزارع إنتاج الفاكهة ومزارع البن ، ومزرعة الروبيان ، فيما اختتم الوفد جولته بمهرجان عسل جازان السادس المقام حاليًا بمحافظة العيدابي .// انتهى //00:37ت م0129