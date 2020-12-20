جيزان 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الأسبوع الماضي أكثر من 2318 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحال التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية .وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان ، أن الفرق الرقابية رصدت 219 محلًا تجاريًا مخالفًا للاشتراطات، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، فيما تمت مصادرة 2282 كيلوجرامًا ، وقامت بتطهير وتعقيم 484 موقعا .وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة ، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة .// انتهى //00:38ت م0130