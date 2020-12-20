القاهرة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 611 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 28 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 324 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106481 حالة.وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 124891 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7069 حالة وفاة.// انتهى //02:09ت م0133