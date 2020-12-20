الرياض 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي حاكم الفجيرة في وفاة الشيخ عبدالله الشرقي.أمير جازان يفتتح مشروعات تنموية ويدشن فعاليات مهرجان العسل.فيصل بن مشعل يثمن جهود البيئة في مكافحة الجراد.في المملكة.. المرأة بأمان.مركز الملك سلمان يهيئ الفرص الاقتصادية لأيتام اليمن.اعتماد مراكز تعليم اللغة العربية حول العالم.تراجع مستمر في الحالات النشطة والحرجة.السكينة والاطمئنان في ربوع الوطن.الحكومة الجديدة.. انطلاقة قطار السلام اليمني والعالم يرحب.فلسطين.. عضواً في المكتب التنفيذي للجنائية الدولية.المملكة تدين التفجير الإرهابي في أفغانستان.بومبيو يتهم روسيا.. وبايدن يتوعد.ترمب يمنع البنتاغون من التعامل مع الرئيس الديموقراطي.الهند تستعد لتلقيح 300 مليون شخص.// يتبع //07:09ت م0003