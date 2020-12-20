وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( حماية الأطفال) : بالتزامن مع تنفيذ برامج رؤية 2030 وتحقيق أهدافها وتطلعاتها، حرصت المملكة على تفعيل برامج التقنيات الحديثة في كل مناحي الحياة، وزاد الاعتماد هذه التقنيات بشكل أكبر وأشمل مع جائحة كورونا التي فرضت العزل والتباعد الاجتماعي على الأفراد والمؤسسات، ودفعت إلى تعزيز العمل والتواصل عن بُعد.وأضافت أن الاعتماد على التقنيات الحديثة بهذه الشمولية، تطلب من المملكة وضع برامج الأمن والحماية للجميع ولفئة الأطفال خاصة الذين قد يقعون ضحية لسلبيات هذه التقنيات وأخطارها الخبيثة وقدرتها على بث الأفكار المتطرفة في غفلة من مراقبة الكبار لهم.وأردفت :ومن هنا، لم تتردد المملكة، ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في عقد اتفاقية شراكة استراتيجية مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ الاتحاد الدولي للاتصالات، لإطلاق البرنامج العالمي لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني. فالمملكة تؤمن بأهمية العمل الجماعي والتشاركي بين الدول والمنظمات في مواجهة أي تهديدات موجهة للبشرية.وبينت أن التوقيع على هذه الاتفاقية، يؤكد حقيقة مهمة، وهي أن المملكة لا تتأخر في المشاركة بجميع المبادرات الدولية التي تستهدف حماية الأطفال من أي أخطار قد تحدق بهم من استعمال التقنيات الحديثة، يضاف إلى ذلك أن مشاركتها في إطلاق هذا البرنامج، يأتي متواكباً ومتماشياً مع أهداف المبادرة التي تبناها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المعنية بحماية الأطفال في العالم السيبراني، وتعمل هذه المبادرة على تطوير أفضل الممارسات والسياسات، والبرامج لحماية الأطفال في العالم السيبراني؛ لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال دون سواهم أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت وتعريضهم لجرائم سيبرانية.وختمت:ولم تشارك المملكة في الاتفاقية الدولية مع وكالة الأمم المتحدة، إلا بعد أن تأكدت من جدواها وقدرتها على توفير كامل الحماية لأطفال المنطقة العربية في الفضاء السيبراني، فبرامج هذه الحماية شارك في إيجادها وتطويرها أكثر من 50 جهة عالمية بأكثر من 20 لغة، إضافة إلى تقديم ما لا يقل عن 50 برنامجًا تدريبيًا عالميًا بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية؛ ومنها اللغة العربية، فضلاً عن تنفيذ أكثر من 500 جلسة مشاورات مفتوحة لمتابعة تنفيذ البرنامج، وتدريب المدربين في أرجاء العالم على كيفية تنفيذ الإرشادات المتعلقة بهذا الشأن.// يتبع //07:09ت م0004