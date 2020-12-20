وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الرياض.. استقرار المنطقة والعالم ) : المساعي التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» ، في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة ونزع فتيل الفتنة والإرهاب والتطرف، بقدر ما هـي تعكس الإستراتيجيات الـراسخة في سياسة الدولة، فهي تؤكد الأبعاد السامية التي تنطلق منها آفاق هذه الجهود والتي تعلم الدولة أدق تفاصيل أطرها التي وإن كانت على صعيد إقليمي فهي ترتبط كذلك بالأمن الدولي على مختلف الأصعدة، ولعل تطورات الأوضاع في اليمن خير دلالة تحتوي تفاصيل هذا المشهد.وقالت :حين نمعن في تفاصيل ترحيب وزارة الخارجية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلـة بالحكومة الـشرعية والمجلـس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج الـقوات العسكرية من (عدن) إلـى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.وأضافت :وتثمين الـ وزارة حرص الأطراف الـيمنية علـى إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، عادة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية. وتأكيد الـوزارة علـى الـتوجيهات الـكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب الـسمو الملـكي ولـي الـعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله-، لمواصلـة كافة الجهود الـتي تبذلـها المملـكة لـدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها، وما يرتبط في ذات السياق من ترحيب المبعوث الأممي الخاص إلـى الـيمن مارتن غريفيثس، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.وأردفت :وكيف هنأ غريفيثس، في البيان الصحفي الـصادر عن مكتبه، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هـادي، وأطراف اتفاق الـرياض وكافة الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هـذه الـعملـية وساهمت فيها، معربا عن تهنئته للمملكة الـعربية الـسعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.وختمت:كذلك ترحيب دول خليجية وعربية لتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض، فهنا نحن أمام حيثيات متكاملة عن تلك الجهود الدؤوبة من قبل حكومة المملكة وما تجده من ترحيب وتأييد إقليمي ودولـي يحقق مكانة الـدولـة وريادتها في حفظ سلام المنطقة والعالم كنهج راسخ عبر التاريخ ويوثقه الحاضر ويرسم ملامح المستقبل.// يتبع//07:09ت م0006