وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( التنسيق السعودي الروسي ) : السياسة البترولية للمملكة تقوم على ركائز أساسية في مقدمتها أن النفط سلعة استراتيجية يقوم عليها الاقتصاد العالمي واستقراره ونموه ، وبالتالي تربط مصالح الدول المنتجة والأخرى المستهلكة على السواء ، وضرورة الحرص العالمي على استقرار الإمدادات ، وفي نفس الوقت توازن الأسعار بما يلبي مصالح جميع الأطراف في التنمية لجميع الدول.وأضافت أن هذه السياسة الحكيمة اقترنت دائما بمكانة المملكة على هذا الصعيد ودورها الرائد والمؤثر في هذه المعادلة ، وتتحمل مسؤوليتها الكبيرة في هذا التوازن ، ويقدر لها العالم ، منتجين ومستهلكين هذا الدور ويعول عليه دائما ، انطلاقا من ثقته المتجددة في السياسة السعودية المتزنة وقدرتها العالية على ضبط توازن المصالح .وختمت: خلال أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي ، تأثرت أسواق النفط وضغطت كثيرا على الأسعار جراء موجة الإغلاقات لكثير من الأنشطة الصناعية وقطاعات الطيران والسفر ، فيما عانت اسواق النفط من تأثير إغراقات المعروض ، فكان الدور التاريخي للمملكة وبالتعاون مع روسيا في إنجاز اتفاق مجموعة (أوبك بلس) والتنسيق المشترك لتحقيق أعلى التزام من دول المجموعة ، وهذا النجاح تعززه الدولتان من خلال التعاون الوثيق في هذا المجال ، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تحرص عليها وتدعمها القيادة الحكيمة وزيارات المسؤولين في البلدين الصديقين ، والتي تثمر تعاونا في مشاريع كبرى بمجالات حيوية عديدة..// انتهى //07:09ت م0007