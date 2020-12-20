طرابلس 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على تأكيد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق دور الشباب في عملية البناء والتنمية خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذه، وشدد على ضرورة الاستفادة من قدرات الشباب من خلال سوق عمل أخرى بانخراطهم في القطاع الخاص بدعم مباشر من الحكومة، وقال إن التنمية في ليبيا تعتمد على الشباب من خلال الاستقرار.وأشارت الصحف إلى لقاء القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل بالمرج ، مبينة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة كل الملفات الأمنية ذاتالاهتمام المُشترك بين البلدين إضافةً لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.ونقلت تصريحات رئيس جمهورية غينيا، ألفا كوندي ، عقب لقاء رئيس مجلس النواب عقيله، وقوله إنه يخطط لتكثيف جهوده بهدف مساعدة ليبيا على استعادة صورتها السابقة، مضيفا أنه من الضروري مساعدة ليبيا على إيجاد سلام نهائي للأزمة، أنه ناقش مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح السبل والوسائل التي يمكن أن تجعل من الممكن، إنهاء العنف في ليبيا.وتناولت تصريحات المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، موضحا أن الولايات المتحدة لن تنصب أي شخص رئيسًا لدولة ليبيا، مؤكدًا على أن الليبيين وحدهم هم أصحابالقرار، مشددا على أن دور الأطراف الخارجية يقتصر على مساعدة الليبيين للوصول إلى حلول شاملة لتلبية احتياجات الشعب الليبي ومساعدته.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، مؤكدة أن سياسة بلادها تقوم على تحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتة إلى أن روما لم تغير في هذه السياسة.// انتهى //09:08ت م0010