مكة المكرمة 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسنظمت جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالتعاون مع بلدية المعابدة الفرعية أمس، فعاليات ثقافية وفنون تشكيلية من خلال رسوم جدارية، تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية، وذلك في حديقة العدل بالعاصمة المقدسة.وأوضح رئيس بلدية المعابدة المهندس غيث بن حامد الشريف أن الهدف من هذه الفعاليات هو تعزيز اللغة العربية في نفوس النشء والنهوض بها معرفيا و فكريا وثقافيا، لافتا أنه شارك في الفعالية عدد من المثقفين والفنانين التشكيليين والخطاطين الذين قدموا لوحات فنية متميزة، كما أقيم برنامج ثقافي تضمن مشاركات مميزة لإبراز أهمية اللغة العربية، مؤكدًا حرص البلدية على الاهتمام بالثقافة والفنون من خلال تنفيذ الأعمال والمبادرات الاجتماعية.// انتهى //09:40ت م0011