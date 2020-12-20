القاهرة 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استمرار جهود بلاده الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة المقبلة لإعادة تنشيط مفاوضات السلام، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.ونوّهت إلى تأكيد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين في اجتماعهم التشاوري الثلاثي أمس بالقاهرة، أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، مشددين على ضرورة حث إسرائيل على التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية نهائية على أساس حل الدولتين.واهتمت صحف القاهرة بلقاء رئيس المخابرات المصرية العامة عباس كامل أمس بمدينة بنغازي الليبية مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لمناقشة آخر تطورات الموقف السياسي، وبحث سُبل دفع وتطوير العلاقات المصرية - الليبية على جميع المستويات خلال الفترة المقبلة.وأشارت إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 611 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، إضافة إلى 28 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات فهي البلاد إلى 124891 حالة إصابة، والوفيات إلى 7069 حالة وفاة.ولفتت صحف الأحد إلى الترحيب العربي والدولي بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، تنفيذًا لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وتناقلت تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الرئيس المنتخب جو بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران، وخاصة أن الظروف تغيرت جذريًا في الشرق الأوسط منذ إبرام هذا الاتفاق في عام 2015م.وتحدثت الصحف عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة جوية أمريكية رئيسية في شمال العاصمة الأفغانية كابول، لكن دون أن يتسبب ذلك في سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.وأخبرت عن إرسال القوات المسلحة السودانية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشريط الحدودي مع أثيوبيا، وذلك بعد أيام من كمين نصبته ميليشيا إثيوبية وأسفر عن مقتل عسكريين سودانيين.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تصاعد معدلات ضحايا جائحة كورونا حول العالم مسجلة 76 مليونًا و110 آلاف حالة إصابة، ومليونًا و683 ألف حالة وفاة، مما دفع بعض الدول الأوروبية إلى فرض الإغلاق والحجر الشامل للمرة الثانية.// انتهى //09:57ت م0013