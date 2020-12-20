المدينة المنورة 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية - بمشيئة الله - وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .// انتهى //10:52ت م0018