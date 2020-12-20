بغداد 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على قرار البنك المركزي العراقي بشأن تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، منوهة في هذا المجال بتعهد البنك في بيان أمس بأن لا يتكرر هذا الأجراء مرة أخرى في المستقبل.وأبرزت الصحف تأكيد البنك المركزي بأن هذا القرار جاء إثر مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، من أجل معالجة الأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية.وتطرقت إلى إعلان اللجنة المالية النيابية عن قرب اتخاذ خطوات إصلاحية وتقشفية لخفض نسبة العجز في موازنة العام القادم 2021.وعرجت الصحف العراقية على نتائج المشاورات الجارية بين بغداد وأربيل بشأن القضايا العالقة وفي مقدمتها قانون العجز المالي الذي أقره البرلمان مؤخرًا, منوهة ببروز نقطتين خلافيتين لم يتم حسمهما حتى الأن تتعلقان بتسوية الديون والإيرادات.وتناولت الصحف إرجاء مجلس الوزراء التصويت على مشروع قانون موازنة 2021, عازية ذلك إلى حملات الرفض التي واجهتها مقترحات الموازنة التي وصفت بأنها بعيدة عن الواقع الذي يعيشه المواطنون العراقيون، مشيرة إلى أن التأجيل جاء لغرض تعديل بعض الفقرات التي لاقت رفضًا برلمانيًا وشعبيًا واسعًا.// انتهى //10:58ت م0019