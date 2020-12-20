جيزان 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسأجرت أقسام العمليات في المستشفيات التابعة لمنطقة جازان 15138 عملية جراحية، وذلك من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر نوفمبر للعام الحالي 2020م.وأوضحت "صحة جازان" أن هذه العمليات الجراحية شملت عدة تخصصات 3745 جراحة عامة، و 610 جراحات أنف أذن وحنجرة، و 219 جراحة للأسنان والفكين، و 174 جراحة أوعية دموية، و 429 عملية أطفال.وأضافت أن العمليات الجراحية لتخصص القلب والصدر بلغت 97 عملية، وعمليات جراحة النساء والولادة بلغت 5131 عملية، وكذلك إجراء 487 عملية جراحة مسالك بولية، و 496 عملية عيون، وكذلك إجراء 398 عملية تجميل وحروق، و 203 عمليات مخ وأعصاب، وإجراء 3027 عملية عظام وعمود فقري، و 122 جراحة أخرى.// انتهى //11:30ت م0025