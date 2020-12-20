إسلام آباد 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد رفض بلاده الاعتراف بالكيان الإسرائيلي كدولة قبل حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.واهتمت بالجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد من خلال تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية.وأخبرت صحف إسلام آباد عن اتفاق باكستان وأذربيجان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والدفاع والتعليم والثقافة.ونشرت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.وتطرقت صحف الأحد إلى تفاقم أزمة نقص الغاز الطبيعي في باكستان مع ارتفاع الاستهلاك للغاز في التدفئة المنزلية خلال فصل الشتاء الحالي بشكل أثر سلبًا على القطاع الصناعي.اقتصاديًا عرجت إلى تراجع معدل الغلاء المعيشي في باكستان خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الإجراءات التي نفذتها الحكومة للسيطرة على أسعار المواد الغذائية.في الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان مخاوف منظمة الصحة العالمية من خطر السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بعض الدول الأوروبية.// انتهى //11:34ت م0026