الجزائر 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالمحادثات الهاتفية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، ونظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول ملفات التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأبرزت استمرار تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، مشيرة إلى إعلان وزارة الصحة، أمس، تسجيل 12 وفاة و410 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث ارتفع اجمالي الإصابات إلى 92048 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 2596 حالة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد شهر مارس الماضي.دوليًا، تناولت صحف الجزائر إعلان رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر، أن فرنسا تفكر بجدية في سحب جزئي لقواتها من منطقة الساحل الأفريقي في الأيام أو الأسابيع المقبلة.وأخبرت عن إعلان منظمة الصحة العالمية، أمس، في تعليقها على تقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، إنها على اتصال وثيق بالسلطات الصحية في بريطانيا، مضيفة أن هذه الأخيرة تواصل تقديم المعطيات المتوفرة لديها حول النوع الجديد من "كوفيد-19".// انتهى //11:37ت م0027