القريات 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها في جميع مدن ومحافظات ومراكز المملكة، وفق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن مناطق المملكة كافة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن منطقة الجوف كبقية مناطق وطننا العزيز تحظى بدعم للمشاريع في قطاعات الحكومة كافة.جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم، بمديري الإدارات الخدمية ضمن زيارته التفقدية لمحافظة القريات لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر.بعد ذلك استعرض وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها، وفي مقدماتها الخدمات البلدية والصحية والتعليمية ومشاريع الإسكان والصرف الصحي والمياه، واستعراض ومناقشة مشاريع النقل والكهرباء بالمحافظة والمراكز التابعة، ودعمها للقيام بأعمالها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطويرها.وأكد سمو أمير منطقة الجوف على تنفيذ المشاريع بشكل عاجل، وتقديم الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة، مشدداً بضرورة الالتزام ببروتوكولات العمل، وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في جميع أعمالنا العامة والخاصة ومتابعة ذلك من قبل الجهات ذات العلاقة.// انتهى //11:51ت م0029