مكة المكرمة 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واستمكن فريق طبي تخصصي في مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة ممثلاً بقسم الأشعة التداخلية من القضاء على أورام ثانوية في لمريض، وذلك باستخدام تقنية التبريد Cryoablation؛ حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة وجود بؤرتين ثانويتين في الرئة اليسرى لم تستجيبا للعلاج الكيماوي.وتقرر إجراء عملية الاستئصال تحت توجيه الأشعة المقطعية وباستخدام تقنية التبريد المتطورة Cry ablation التي استغرقت ساعة واحدة تكللت بالنجاح التام - ولله الحمد - حتى تماثل المريض للشفاء وخرج بأتم الصحة والعافية.// انتهى //12:00ت م0032