الرياض 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة طرح فرصة استثمارية للقطاع الخاص لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس في المملكة بقيمة تبلغ 120 مليون ريال، وذلك بهدف زيادة وإكثار الإنتاج المحلي، وتقليل استيراد تقاوي البطاطس وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص وظيفية.وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستثمرين تعبئة النموذج من خلال الرابط 2u.pw/mbm0D ، وإرسال البيانات إلى البريد الإلكتروني investor@mewa.gov.sa ، في موعد أقصاه 15/ 05/ 1442هـ الموافق 30/ 12/ 2020م .وأوضحت الوزارة أن طرح هذه الفرصة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي للمحاصيل الرئيسية، وإنتاج تقاوي بطاطس خالية من الأمراض الفيروسية، ومطابقة للأمهات وراثياً وحاصلة على معايير الجودة، حيث تستورد المملكة كميات كبيرة من تقاوي البطاطس تقدر قيمتها بحوالي 75 مليون ريال.وأبانت الوزارة أنها ستتولى الإشراف والمتابعة اللازمة لاعتماد التقاوي متمثلة بمركز البذور والتقاوي، وتقديم مزايا من خلال هذا المشروع تتمثل في منح صاحب المشروع (ترخيص) في ذات المشروع مدته 15 عاماً، إضافة إلى الحصول على تمويل من صندوق التنمية الزراعية وفقاً لاشتراطات محددة، والسماح بتصدير ما يزيد من احتياج السوق المحلية من تقاوي البطاطس.// انتهى //13:26ت م0054