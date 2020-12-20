عرعر 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة "مثاني" الدكتور محمد أبا الخيل, وأعضاء مجلس الإدارة .وتسلم سموه خلال الاستقبال تقريراً عن أعمال وبرامج الجمعية، واستمع لشرح عن آلية عمل وبرامج وأنشطة الجمعية .وحث سموه الجميع على الاستمرار في غرس تعاليم كتاب الله وسماحة الدين الحنيف وقيمه الأخلاقية الدالة على التسامح والمحبة والاعتدال، ونبذ التطرف والتعصب في نفوس النشء وعموم أفراد المجتمع .وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن المملكة ومنذ تأسيسها تعمل على خدمة كتاب الله الكريم، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين , - حفظهما الله - من عناية بالقرآن الكريم ، ودعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة .// انتهى //13:28ت م0056