عام / الإمارات تسجل 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأحد 1442/5/5 هـ الموافق 2020/12/20 م واس
أبوظبي 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,171 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 193,575 حالةً حتى الآن.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات تسجيل 3 وَفَيَاتٍ جديدةٍ بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوَفَيَات إلى 637 حالةً، مشيرة إلى شفاء 866 حالةً جديدةً، ليصل إجمالي المتعافين إلى 168,995 حالةً.
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