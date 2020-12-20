القاهرة 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسانخفض العجز في الميزان التجاري بمصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 4ر32 %، ليبلغ 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الصادرة اليوم، أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 2.8 %، لتبلغ 2.3 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 2.4 مليار دولار للشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة الواردات خلال الفترة المذكورة بنسبة 21.3 %، لتبلغ 5 مليارات دولار مقابل 6.4 مليارات دولار.// انتهى //13:47ت م0062