الدمام 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واساحتفى تعليم الشرقية اليوم، بفعاليات اليوم العالمي للغة العربية - عن بعد - تحت شعار "مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف".وأوضح مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن اللغة العربية تزهو على كل اللغات وتمتاز بالغزارة والثراء وسحر البيان وجمال المعاني، وهي لغة القرآن الكريم وعنوان هويتنا الإسلامية وهي لغة الحضارة والثقافة والفصاحة والبلاغة وطريق للعلم والمعرفة.وأضاف أن اللغة العربية تعد واحدة من 6 لغات معتمدة في منظمة اليونسكو، ويتحدث بها أكثر 400 مليون فرد في العالم، مبيناً أن مجامع اللغة العربية تعـد ضرورة حتمية للحفاظ عليها وبحث قضاياها واستيعاب مستجدات العصر.من جانبه أكد مشرف التعليم إبراهيم الحربي الدور البارز والحيوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الذي جاء قرار إنشائه كمنعطف بارز لخدمة اللغة العربية في عهد الخير والنماء، لافتاً إلى أن المجمع منارة ثقافية عالمية وسيكون لمخرجاته أَثَرٌ محمودٌ لإثراء اللغة وخِدْمتها.// انتهى //13:47ت م0063