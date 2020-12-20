الرياض 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسوقع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي وكلية الصيدلة بجامعة أم القرى مذكرة تفاهم لتعزيز مساهمة الطب البديل والتكميلي في توفير خيارات الرعاية الصحية الشاملة والآمنة.وتهدف مذكرة التفاهم إلى ايجاد تعاون مشترك بين المركز والكلية لتحقيق الأهداف التنموية، وتبادل الخبرات، وتنمية الكوادر البشرية، إضافةً إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال الأبحاث، والتعليم، والتدريب، والشراكة الأكاديمية، ووضع الأدلة والإجراءات، والتوعية الصحية، وكذلك الخدمات الاستشارية.وأكد المدير العام التنفيذي للمركز ياسر الأحمري أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تفعيل التعاون بين المركز والكلية بما يخدم أهداف المركز الرامية إلى تأصيل وتنظيم وإتاحة خيارات الطب البديل والتكميلي ضمن الرعاية الصحية في المملكة وفق أعلى المعايير، ورفع ثقافة المجتمع من خلال نشر الأبحاث والدراسات العلمية حول ممارسات الطب البديل والتكميلي.// انتهى //13:55ت م0064