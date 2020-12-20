نجران 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم, مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة حمد آل منصور, وعضو مجلس منطقة نجران رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس المنطقة مانع بن صمعان آل نصيب, ورئيس اللجنة الاجتماعية لقرى جنوب نجران الدكتور علي بن مانع آل شهي.واطلع سموه على تقرير مفصل عن أعمال اللجنة الاجتماعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها ومبادراتها وبرامج الطفل والأسرة وملتقى كبار السن والمتقاعدين، مؤكداً دعمه التام لأعمال اللجنة لتحقيق رسالتها.ونوه سموه بأهمية العمل التطوعي في مختلف المجالات لما لذلك من أثر إيجابي على المجتمع ورافداً من روافد الأعمال الخيرية، مؤكداً أن الشعب السعودي سباق للأعمال التطوعية والخيرية.// انتهى //15:09ت م0089