الكويت 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسأعلن الديوان الأميري بدولة الكويت وفاة صاحب السمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيان صادر من الديوان الأميري ينعى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله- عن عمر يناهز 72 عاماً وسيوارى جثمانه الثرى الساعة 30ر9 من صباح يوم غد الاثنين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //15:29ت م0092