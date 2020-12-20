عام / الكويت تعلن وفاة صاحب السمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح
الأحد 1442/5/5 هـ الموافق 2020/12/20 م واس
الكويت 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس
أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت وفاة صاحب السمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيان صادر من الديوان الأميري ينعى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله- عن عمر يناهز 72 عاماً وسيوارى جثمانه الثرى الساعة 30ر9 من صباح يوم غد الاثنين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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15:29ت م
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