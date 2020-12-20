عام / سمو أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي والشمال الغربي
الأحد 1442/5/5 هـ الموافق 2020/12/20 م واس
حائل 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي والشمال الغربي المهندس سلمان بن جارالله الصوينع ، والمدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد بن معيض الحسني .
ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم واهتمام القيادة الحكيمة بالقطاع الزراعي بمتابعة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مشيداً بجهود الوزارة من خلال توعية المزارعين ورفع مستوى المعرفة والمهارة وتقديم الخدمات الزراعية والإرشادية لهم.
من جهته أعرب المهندس الصوينع عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يجده القطاع الزراعي من متابعة ومساندة ، مؤكداً الحرص على تطوير الخدمات الزراعية لمستويات أفضل .
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15:31ت م
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