حائل 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز ‏أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي والشمال الغربي المهندس سلمان بن جارالله الصوينع ، والمدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد بن ‏معيض الحسني .ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم واهتمام القيادة الحكيمة بالقطاع ‏الزراعي بمتابعة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مشيداً بجهود الوزارة من خلال ‏توعية المزارعين ورفع مستوى المعرفة والمهارة وتقديم الخدمات ‏الزراعية والإرشادية لهم.من جهته أعرب المهندس الصوينع عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يجده القطاع الزراعي من متابعة ومساندة ، مؤكداً الحرص على تطوير الخدمات الزراعية لمستويات أفضل .// انتهى //15:31ت م0093