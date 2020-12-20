عام / سمو أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي والشمال الغربي

الأحد 1442/5/5 هـ الموافق 2020/12/20 م واس
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حائل 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز ‏أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي والشمال الغربي المهندس سلمان بن جارالله الصوينع ، والمدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد بن ‏معيض الحسني .
ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم واهتمام القيادة الحكيمة بالقطاع ‏الزراعي بمتابعة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مشيداً بجهود الوزارة من خلال ‏توعية المزارعين ورفع مستوى المعرفة والمهارة وتقديم الخدمات ‏الزراعية والإرشادية لهم.
من جهته أعرب المهندس الصوينع عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يجده القطاع الزراعي من متابعة ومساندة ، مؤكداً الحرص على تطوير الخدمات الزراعية لمستويات أفضل .
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15:31ت م
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