القريات 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه في محافظة القريات اليوم مدير ميدان الفروسية بالمحافظة الدكتور عطا الله بن سليم العبار، وعدد من أعضاء المجلس.واستمع سموه من مدير ميدان فروسية القريات إلى عدد من المبادرات الهادفة لنشر ثقافة هذه الرياضة بين أوساط المجتمع ، كما تسلم سموه التقرير السنوي لجهود النادي وعدد من إصداراته والخطط وبرنامج سباقات موسم 1442 هـ .ونوه سمو أمير منطقة الجوف بدعم واهتمام قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله - برياضة الفروسية التي توارثناها عبر الأجيال، مؤكداً أهمية هذه الرياضة العريقة التي ينتمي لها كثير من شباب المنطقة ،متمنيًا للقائمين على النادي وميادين المنطقة التوفيق في تحقيق تطلعات ملاك الخيل في الارتقاء برياضة الفروسية والاهتمام بالخيل في منطقة الجوف.من جهته أعرب مدير نادي الفروسية بالقريات عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه بالنادي وحرصه على تحقيق تطلعات ملاك الخيل ومحبي هذه الرياضة العريقة، مؤكداً أن مثل هذا الدعم يمثل دافعا لمجلس إدارة النادي لحث الخُطا وبذل مزيد من الجهود .// انتهى //15:39ت م0095