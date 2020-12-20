الباحة 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقه الباحة في الإمارة اليوم الرئيس الشرفي لمجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية برغدان عبدالرحمن بن هاشم وأعضاء مجلس الإدارة السابق الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة انتهاء أعمال المجلس الذي استمر لفترتين متتاليتين.واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرح مفصل عن أعمال اللجنة وأبرز المشاريع التي تم تقديمها خلال فترة المجلس.وأكد سمو أمير الباحة أهمية دور لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في تنفيذ البرامج المتنوعة والهادفة لخدمة المجتمع، حاثاً على مضاعفة العمل وتطوير البرامج بما يخدم شرائح المجتمع كافة, ومتمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم.وشدد الأمير حسام بن سعود على ضرورة حصر أولويات القضايا الاجتماعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة لاحتياجات نطاق كل لجنة ، وتحديد الفجوة في مفردات هذه القضايا وفق المؤشرات المعتمدة ، والعمل على معالجتها بالاستخدام الأمثل للإمكانات.وأكد سموه دعم الإمارة في حال مواجهة عقبات، داعياً إلى تأهيل العاملين فنياً ومعرفياً ومهارياً وفكرياً ليكونوا كفاءات مبدعة قادرة على تقديم الحلول الإبداعية وتنفيذها بأعلى كفاءة ممكنة.حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري.// انتهى //15:41ت م0096