‎الباحة 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسوزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" بمنطقة الباحة بالتعاون مع إدارة سجن الباحة العام حقيبة شتوية لنزيلات سجن الباحة ضمن برنامج الدعم العيني لفصل الشتاء .وأوضح رئيس اللجنة خالد آل نسيلة أن اللجنة ماضية في تقديم المزيد من البرامج للمحتاجين من الفئات المستهدفة للتغلب على برد الشتاء وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم, داعياً المجتمع إلى دعم مثل هذه الأعمال الخيرية ، مؤكدا أن اللجنة تسعى لتحقيق المساواة بين أسر النزلاء ونظرائهم في المجتمع، كما تسعى لتوعية المجتمع بأهمية دعم ورعاية هذه الفئة.//انتهى//15:44ت م0098