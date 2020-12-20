‎الباحة 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسوقعت الكلية التقنية للبنين والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة اليوم مع أحد الشركات الوطنية اتفاقية توظيف, وذلك بهدف دعم توظيف خريجي الكلية التقنية وفروعها والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة .ونوه المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار الجهود المشتركة بين إدارة التنسيق الوظيفي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وإدارة التنسيق الوظيفي بالكلية والمعهد لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية المؤهلة .//انتهى//15:46ت م0101