الرياض 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بتغطية مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال فرقة إسعافية موجودة طوال مدة المهرجان في الرمحية شرق مدينة الرياض.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن الهيئة حريصة على تغطية المهرجان من خلال ثلاث فرق يومياً من الأحد وحتى يوم الأربعاء وخمس فرق في نهاية الأسبوع بسبب زيادة الإقبال على المهرجان خلال الإجازة الأسبوعية.وبيّن أنه منذ بداية المهرجان وحتى تاريخ اليوم تم تلقي أكثر من 132 بلاغاً منها 75 حادثاً و75 حالة مرضية, حيث نُقلت 43 حالة للمستشفيات القريبة من المهرجان بحسب نوع الحالة فيما عولجت 89 حالة في الموقع.وأكد الجلاجل أن التغطية الإسعافية لمهرجان الملك عبدالعزيز مستمرة حتى نهايته، وأن الهيئة على استعداد تام لتعزيز وجود الفرق الإسعافية في المهرجان متى ما تطلب الوضع.// انتهى //15:48ت م0103