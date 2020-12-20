القاهرة 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسيعقد مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب غدًا الاثنين أعمال دورته الـ "37" عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة تونس خلفًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وأوضحت الجامعة العربية في بيان اليوم أن الاجتماع سيتضمن عددا من البنود من بينها مؤتمر الإسكان العربي السادس وموضوعه "سياسات وإستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها" المقرر عقده يومي 22 و23 من الشهر الجاري، والمؤتمرات المستقبلية ومنها المؤتمر السابع الذي ستستضيفه مصر في عام 2022، والدول التي ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي "2024 و2026 و 2028".وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث المستجدات بشأن الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وما يتعلق بعقد دورة تدريبية لمنسقي الاتصال من الدول العربية خلال الربع الثالث من العام المقبل بهدف تدريبهم ورفع قدراتهم حول الطرق المثلى لإدخال البيانات على الموقع، وسيركز على دعم الدول العربية لترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة في عضوية المكتب التنفيذي للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة لعام 2030.// انتهى //16:39ت م0117