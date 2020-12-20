القريات 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم على مسجد الحديثة التاريخي بعد ترميمه وتأهيله ضمن مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية".واستمع سموه من مدير مكتب الآثار بالقريات خليفة بن طويرش الرويلي لنبذة عن أعمال الترميم التي أجريت على المسجد ضمن المشروع باستخدام المواد نفسها التي شُيّد بها منذ إنشائه. وثمن الأمير فيصل بن نواف لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا المشروع الذي يُعنى ببيوت الله التي تعدّ إرثاً تاريخياً, سائلاً الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته.كما زار سموه خلال الجولة مكتبة بُنية التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة تدار بأيدي بنات المحافظة, مستمعا من صاحبة المكتبة ريم العنزي لشرح عن ماتحتويه المكتبة من المؤلفات والمشغولات اليدوية وركن القراءة الذي سيتم تفعيله بعد انتهاء جائحة كورونا -بإذن الله-.وأشاد الأمير فيصل بن نواف بفكرة المشروع التي تعدّ ضمن المبادرات الشابة, حيث إن المشاريع الكبيرة التي تُشاهَد اليوم تكوّنت من نواة صغيرة حتى أصبحت عملاقة، مؤكداً دعمه لمثل هذه المشاريع والوقوف بجانبها تشجيعاً لأبناء الوطن بوصفهم بُناة المستقبل.رافق سموه خلال الجولة محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر.// انتهى //16:59ت م0124