الرياض 5 جمادى الأولى 1442 الموافق 20 ديسمبر 2020 واسدشنت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى رقمياً اليوم وسم #بخط_نورة، تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية ومواكبةً لعام الخط العربي 2020 الذي أطلقته وزارة الثقافة هذا العام، و لأجل تسليط الضوء على فنون الخط العربي وإظهار جمالياته من خلال حزمة من المحتويات المعرفية والإعلامية، التي سيستمر نشرها خلال شهر ديسمبر الجاري.وعملت إدارة الإعلام والتأثير المعرفي على إنتاج عدد من المواد الإعلامية والمعرفية للنشر في منصاتها الرقمية منها: تعريف بمجمع الملك سلمان للغة العربية الذي يسهم في تعزيز دور اللغة العربية إقليميًا وعالميًا، ومادة رقمية عن موافقة المقام السامي على إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على مركز دار القلم في المدينة المنورة نظير الجهود التي يقدمها في خدمة الخط العربي، وعنايته بالثقافة والمثقفين ليصبح "مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي"، ومادة مصورة عن أنواع الخطوط المعتمدة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.وفي السياق ذاته أنتجت مادة توضيحية لسبب تسميات أنواع الخط العربي، إضافة للخطوات التي ينبغي للمتعلم اتباعها حتى يصل إلى مرحلة إتقان الخط العربي، والتعريف بأول منصة إلكترونية لتعليم الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وأخيرًا اصطحب الفريق الإعلامي المشاهدين -عبر مقطع مرئي قصير- في رحلة بين أهم الخطوط العربية.وفعّلت إدارة الإعلام والتأثير المعرفي دور الطالبات في هذه المبادرة من خلال دعوة لإنتاج مخطوطات وأعمال فنية عن الخط العربي، فيما اعتمدت إدارة الإعلام على استخدام جميع منصات الجامعة الرقمية للوصول للشرائح المستهدفة.يشار إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحرص على تعزيز الدور الذي تؤديه كصرح تعليمي يمنح طالباته وجمهوره تفاعلًا يسهم في زيادة الوعي وصناعة المعرفة، كونها جزءا رئيسًا من رؤية المملكة 2030.//انتهى//17:37ت م0127