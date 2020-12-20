الخرطوم 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسوقّعت السودان والوكالة اليابانية للتنمية "جايكا" بالخرطوم اليوم اتفاقية منحة لتحسين وصيانة نظام إمداد المياه بالسودان بتكلفة 9،6 ملايين دولار.وقّع عن الجانب السوداني وزيرة المالية الدكتورة هبة محمد علي، وعن جانب الوكالة اليابانية للتنمية مندوبها في السودان ماكوتو تاكاهاشي .ويهدف الاتفاق إلى تحسين إمدادات المياه الآمنة والمستدامة في السودان من خلال شراء وتركيب المعدات لتشغيل وصيانة نظام إمدادات المياه، مما يسهم في تحسين البيئة للسكان في المناطق المستهدفة، وإلى مواصلة التعاون مع اليابان في المجالات كافة .// انتهى //17:43ت م0129