مكة المكرمة 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسنظم مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالتعاون مع بلدية المعابدة الفرعية اليوم فعالية رسم جدارية فنية تشكيلية بحديقة العدل تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية .وأكد مدير مركز حي المعابدة سالم الصواط أن اللغة العربية أسمى لغات الكون وأشرفها وبها نزل القرآن الكريم، فكانت لغة الهداية والسلام والعدل والإخاء فمكانتها عظيمة وجمالها أخّاذ يأسر القلوب، لافتا النظر إلى أن الفعالية التي أقامها المركز تهدف إلى تعزيز اللغة العربية والنهوض بها معرفيا و فكريا و ثقافيا .وأوضح أنه شارك في الفعالية عدد من الفنانين التشكيليين والخطاطين الذين أبدعوا في تنفيذ لوحة فنية مميزة، كما تضمنت الفعالية قصيدة شعرية وبرنامجا ترفيهيا تفاعل معه الحضور .وفي نهاية الفعالية قدم مركز حي المعابدة شهادات شكر وتقدير للمشاركين في الفعالية .// انتهى //17:45ت م0131