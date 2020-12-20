‎الباحة 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسعقد نادي الباحة الأدبي أمس الاجتماع التاسع لرؤساء الأندية الأدبية بالنادي.واستعرض الاجتماع جدول الأعمال المتضمن جهود الأندية في تقديم خدماتها الثقافية والأدبية من خلال مبادرات وأعمال أثرت المشهد بالكثير من الإسهامات والفعاليات التي تميزت بالكفاءة والجودة.وأكد رؤساء الأندية الأدبية أهمية أن تتماهى مناشطها مع رؤية المملكة 2030 واستحضار الإستراتيجية التي أعلنتها وزارة الثقافة ببناء رؤية ثقافية للأندية الأدبية تعزز مكانتها الريادية وجهودها الثقافية.وأوصى المجتمعون بضرورة توثيق البرامج ومنجزات الأندية التي شارفت على الخمسين عاما، وما قدّمته للثقافة العربية والمحلية، وما تشكّله من ذاكرة ثقافية عميقة وعريقة للأجيال, وإعداد كتاب يرصد منجزات الأندية الأدبية في العقد الماضي وفق استبيان معدّ لهذا الشأن.// انتهى //19:23ت م0154