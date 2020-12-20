الرياض 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من أهم المهرجانات الحاضنة للمسابقات المحلية في المنطقة، وقد اكتسب مكانته البارزة للدعم الكبير الذي وجده من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللذين سعيا لترسيخ الثقافة العربية الأصيلة ومن ثم إيصالها للعالمية.وقال: تعدّ المملكة موطن الإبل ومنبع ثقافتها ومن الطبيعي أن تبدي هذا الاهتمام الكبير بها تعزيزا للثقافة والهوية وحفاظا على الموروث وتقديرا لمكانة الإبل لدى العرب وتحفيزًا لملاكها من خلال الاهتمام بها وتنظيم المهرجان الخاص بها، مشيرا إلى أن النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في مدة قصيرة يُنبئ بإحداث نقلة نوعية تقوده للعالمية خلال السنوات القادمة خاصة مع دعم القيادة ووجود الإدارة الكفؤ والاهتمام المجتمعي الكبير، إضافة إلى حجم الجوائز المقدمة.وأضاف : من الجميل أن يُربط الحاضر المزدهر بالماضي العريق، والموروث السائد الذي شكّل في حقبة ماضية قاعدة الاقتصاد بمكوناته المختلفة، وأن يحظى قطاع الإبل بهذا الاهتمام الكبير المعزز لمكانته المحلية والإقليمية والعالمية المستحقة.// انتهى //19:54ت م0156