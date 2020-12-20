محايل 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسأدى جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد بن أحمد حسن آل إبراهيم المرضي الذي استشهد في أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه والتصدي للعدو بقطاع منطقة جازان.وقدم رئيس مركز بحر أبو سكينة سعد بن يحيى الحياني, تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لذوي وأقارب الشهيد آل مرضي وتعازي سمو أمير منطقة عسير، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.فيما أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.// انتهى //20:11ت م0157