الدرب 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسشهدت حديقة المملكة في محافظة الدرب اليوم، ختام فعاليات "برنامج مبادرات شباب جازان الرياضية"، التي أطلقها مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان ضمن برامج الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب بوزارة الرياضة.وشارك ما يقارب ثلاثة آلاف شاب وفتاة وطفل بالفعاليات المنفذة،التي اشتملت على كرة القدم، وتحدي الشطرنج، ومسابقة مهارات تصويب السلة، والألعاب الترفيهية، وأركان توعوية تابعة للصحة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح مفتوح،وهدايا وتقديم جوائز للمشاركين والفائزين.وأفاد مساعد مدير مكتب وزارة الرياضة بجازان عقيل صعابي، أن فعاليات "شباب جازان" شملت العديد من البرامج الرياضية، والمسابقات المتنوعة، واستهدفت جميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أنها أتاحت الفرصة للحاضرين والزوار بممارسة الأنشطة، والترفيه الرياضي، ووفرت أجواء رياضية ممتعة، ونشرت ثقافة المشاركة المجتمعية، وعززت من روح المنافسة.وأضاف أن البرامج والفعاليات ستستمر وتنفذ بكل محافظات جازان، حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مشيداً بدور المنظمين والمشاركين، وإسهامهم في إنجاح الفعاليات بالدرب.// انتهى //20:51ت م0161