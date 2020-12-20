القطيف 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسرأس محافظ القطيف المكلف رئيس المجلس المحلي فلاح بن سلمان الخالدي، الجلسة السادسة للمجلس المحلي بالمحافظة لدور الانعقاد الخامس للسنة التاسعة عشرة، وذلك بمقر المحافظة بالقطيف.وحث الخالدي أعضاء المجلس على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى//21:00ت م0163