ينبع 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسحصدت إدارة تعليم ينبع، 14 ميدالية في مسابقة "بيبراس موھبة 2020"، التي تقام بالتعاون مع وزارة التعليم، ويشارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 40 دولة، وتعد كأحد المداخل لمنظومة إعداد الفريق الوطني الذي يشارك في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.وتنوعت الميداليات التي حققها طلاب وطالبات تعليم ينبع، بين ميداليتين ذهبية و5 فضيات و7 برونزيات، خلال مشاركتهم ضمن 8539 موهوباً وموهوبة خاضوا منافسات مسابقة بيبراس موهبة 2020 في المعلوماتية التي تتكون من مجموعة من المشكلات التفاعلية والممتعة وتُنفذ عن بعد عبر "الإنترنت" ويمكن حلها دون معرفة مسبقة، كما تتطلب التفكير المنطقي من الطالب.وأوضحت منسقة المسابقة بتعليم ينبع معالي الغفاري، أن المسابقة تستهدف طلاب التعليم العام من الصف الخامس ابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي، ويُنفَّذ التحدي باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة، وتهدف إلى تشجع الطلبة على مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية التي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة، والتعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد، واختبار قدرة الطالب على التفكير في حل المشكلات، وتعلم طرق الحل المنهجي بطريقة غير مباشرة، وحل أكبر عدد ممكن من المسائل في الوقت المخصص، و تعزيز مفاهيم المعلوماتية "علوم الحاسب الآلي" والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس.// انتهى //21:04ت م0166