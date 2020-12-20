الرياض 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسافتتح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل اليوم في ديوان الوزارة, "برنامج قادة المستقبل" بالشراكة مع "هارفارد"، بحضور المرشحين الذين جرى اختيارهم للانضمام إلى البرنامج بهدف تنمية مهاراتهم القيادية وتطويرها،بما يعزز رؤية وتحقيق أهداف القطاع البلدي.وأكد معالي الوزير على المرشحين من موظفي الوزارة, ضرورة الاستفادة القصوى مما يقدمه البرنامج، والالتزام بحضوره، والجدية بالإيفاء بمتطلباته، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الفردي والجماعي، ويسهم في تحقيق الإثراء المعرفي لمواجهة التحديات والارتقاء بالأداء الوظيفي.وشدد معالي الحقيل أن إطلاق "برنامج قادة المستقبل" الذي صُمم بالشراكة مع "هارفارد"، يأتي ضمن خطة التطوير المستمر لمنسوبي القطاع البلدي بهدف الارتقاء بأدائهم العملي من خلال المعرفة، كما يعكس حرصنا الدؤوب في وزارة الشؤون البلدية والقروية، على بناء وتطوير مواهب ومهارات القادة، ويحقق إستراتيجية القطاع البلدي خلال الأعوام القادمة.// انتهى //21:50ت م0171