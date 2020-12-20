رياضي / الأمير عبدالعزيز الفيصل يرأس الاجتماع الـ 72 للاتحاد العربي لكرة القدم
الأحد 1442/5/5 هـ الموافق 2020/12/20 م واس
الرياض 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، يعقد مجلس إدارة الاتحاد غدًاً اجتماعه الدوري الـ 72 عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع جملة من الموضوعات التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم من بينها التقارير المالية والإدارية الخاصة وتقارير اللجنة المنظمة لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وبرمجة المسابقات المقبلة إلى جانب تقارير اللجان المعاونة.
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