الرياض 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، يعقد مجلس إدارة الاتحاد غدًاً اجتماعه الدوري الـ 72 عبر تقنية الاتصال المرئي.ويتضمن جدول أعمال الاجتماع جملة من الموضوعات التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم من بينها التقارير المالية والإدارية الخاصة وتقارير اللجنة المنظمة لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وبرمجة المسابقات المقبلة إلى جانب تقارير اللجان المعاونة.// انتهى //22:54ت م0177