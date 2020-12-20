القريات 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسبحث أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الارتقاء بالخدمات في بلدية محافظة القريات وبلدية الحديثة وتلبية احتياجات المواطنين من المشروعات.جاء ذلك خلال اجتماع الأمين مع رئيس بلدية القريات المهندس سميحان الشمري، و رئيس بلدية الحديثة المهندس الظمني الرويلي، ورؤساء الأقسام بمقر بلدية القريات .واطلع الشرعان خلال الاجتماع على المشروعات تحت التنفيذ، إلى جانب المشروعات المستقبلية، وناقش تذليل العقبات إن وجدت والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات والتوسع في توفير الخدمات.وشدد أمين الجوف على إنجاز أعمال الصيانة للطرق والحدائق العامة والألعاب والمرافق كافة دوريا وفق أعلى المواصفات وبحسب الخطط المعدة مسبقا، مؤكدا أهمية تكثيف جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب طرح الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي للمؤسسات الوطنية والمستثمرين في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.//انتهى//22:57ت م0179